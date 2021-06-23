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Дембеле — о травме: «Обещаю, что вернусь еще сильнее»

11:29
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Нападающий сборной Франции Усман Дембеле прокомментировал то, что ему пришлось покинуть расположение команды на Евро-2020 из-за травмы.

«Думаю, все слышали, что я был вынужден покинуть сборную Франции. Прощаюсь, но обещаю, что вернусь еще сильнее, как всегда. Испытания заставляют меня расти. Совместные тренировки и стремление превзойти себя объединили сборную. Это очень сильная команда, я в этом уверен. Мы все отлично знаем друг друга.

Я остаюсь главным фанатом национальной команды. Мы должны довести дело до конца и выложиться на все сто процентов. Доверяю игрокам. Что касается меня, благодарю всех за поддержку», — написал Дембеле в Instagram.

24-летний француз получил повреждение в матче чемпионата Европы против Венгрии (1:1). 22 июня стало известно, что Дембеле в ближайшее время перенесет операцию на двуглавой мышце бедра. Восстановление займет около четырех месяцев.

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