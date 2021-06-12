Кот-оракул предсказал поражение сборной России от Бельгии на Евро-2020

Эрмитажный кот Ахилл сделал предсказание на матч группового турнира чемпионата Европы между Россией и Бельгией. Глухой белый кот во время трансляции на своей странице в Instagram выбрал Бельгию.

Выбор осуществлялся традиционным способом — миски с кормом разместили рядом с флагами России и Бельгии.

Напомним, что Ахилл уже правильно предсказал победу сборной Италии над командой Турции в матче открытия чемпионата. Встреча закончилась со счетом 3:0.

14 и 16 июня в Эрмитаже пройдут следующие предсказания кота. Он попробует назвать победителей в матчах Польша — Словакия и Финляндия — Россия.

Напомним, встреча Россия — Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).