Еременко: «Россия разочаровала в матче с Бельгией? Не скажу, у вас всего три человека играют в Европе»
Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Еременко не удивился поражению России от Бельгии (0:3) в матче Евро-2020.
— Сборная России вас совсем разочаровала в матче с Бельгией?
— Да я бы так не сказал.
— Почему?
— Изначально понимал разницу в классе соперников. Бельгия — топовая сборная. При этом считаю, бельгийцы сыграли не на максимуме, затратив где-то 75 процентов усилий.
— И даже этого хватило для разгрома...
— Ну это же очевидно. В сборной России всего три игрока выступают в Европе. При всем уважении к российской премьер-лиге, счет на табло.
— Почему ваш основной форвард Пукки выступает за «Норвич», а из россиян никого нет в АПЛ?
— Думаю, здесь дело в менталитете, в жизненной установке. Молодые финские футболисты уже в 14-16 лет мечтают играть в Европе. Они хотят уехать из местной лиги. В России же ребят, как правило, готовят к РПЛ. Молодежь хочет попасть в «Спартак» или «Зенит». Думаю, надо изначально немного поменять эту ситуацию.
— Ориентировать талантливую российскую молодежь сразу на Европу?
— Ну да. Сразу. Даже если они там потеряют в зарплате, все равно еврокубки показывают разницу в классе. Российские клубы вроде и встречаются со средними соперниками, но темп игры, например, в Бельгии и Голландии все же другой! И что получается? Там не успели, тут не успели...
Матч Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск. В первом матче россияне уступили Бельгии (0:3), финны обыграли Данию (1:0). Россия занимает четвертое место в группе B, Финляндия с 3 очками — на второй строчке.
Полностью интервью с Алексеем Еременко читайте на сайте «СЭ»
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