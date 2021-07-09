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Конте считает, что сборная Италии знает, как побеждать в финалах

13:53
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Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте высказался по поводу финального матча Евро-2020 между Италией и Англией.

«У сборной Италии будет меньше болельщиков на трибунах, но опыта будет больше на поле. Мы знаем, что значит играть в финалах. И мы знаем, как в них побеждать. Многие говорят, что испанцы владели мячом и контролировали ход игры», — цитирует Конте La Gazzetta dello Sport.

Финал Евро-2020 между Англией и Италией состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года