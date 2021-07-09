Каррагер про падение Стерлинга: «Это симуляция. Он проявил смекалку, не цинизм»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал свое мнение по поводу пенальти, назначенного в полуфинальном матче Евро-2020 Англия — Дания (2:1 д.в.).

Пенальти был назначен в конце первой дополнительной пятнадцатиминутки в ворота датчан за фол на Рахиме Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры.

«Не вижу проблем в том, как Стерлинг заработал пенальти. Когда Мэле задел его ногу, Стерлинг сделал то, что делают многие топовые игроки атаки, — приводит слова Карргера The Telegraph. — Стерлинг проявил смекалку, не цинизм.

Думаю, это не симуляция. Ведь у игроков, которые пытались его остановить, была паника, когда он забежал в штрафную. Они задели его, а не мяч.

Ошибка защитника заключалась в том, что он не успел за игроком, поэтому пришлось идти на контакт, а это вынуждает судей принимать важное решение на глазах у фанатов.

Я был бы не рад, если бы судья свистнул в мою сторону за такое нарушение. Но я бы больше злился на себя и крайнего защитника за то, что мы позволили Стерлингу так далеко зайти в штрафную".

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».