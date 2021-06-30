«Кого мне бояться?» Избитый российский болельщик дал интервью перед матчем сборной Украины

Российский болельщик, на которого напали во время матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1 д.в.), дал интервью перед игрой.

«Конечно, за Украину болею, почему нет? Кого мне бояться? Конечно, я знаю о конфликте Украины и России. Украина, Россия, Польша — мы все вместе», — сказал россиянин в интервью каналу «Бомбардир» в YouTube.

Также он сказал, что родился в Туле, но сейчас живет в Глазго. По словам фаната, он не боялся идти на стадион с российским флагом.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).