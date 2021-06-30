Ребров прокомментировал выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020

Вратарь «Спартака» Артем Ребров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Украины над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

— Вчера Украина — Швеция смотрел. Твое мнение, почему Украина в четвертьфинале, а мы — одна из худших команд на Евро?

— Много можно об этом говорить. Кто-то скажет, наверно, что у них футболисты играют в более топовых командах, кто-то еще что-то скажет. Так сложилось, вышли с третьего места из группы. Вчера проявили характер до конца, могли проиграть, когда в штанги, перекладину отбивали, но проявили характер. Честно, я за них рад. Ну, у нас не получилось, поболеем за них.

— Почему не получилось у нас?

— Если бы я знал, я б, наверно, здесь сейчас бы не стоял, а где-то бы сидел в РФС и рассказывал, как нужно все сделать: систему, структуру, все остальное. Нет одного ответа, как футболисту, тяжело об этом сказать.

Сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время 1/8 финала Евро-2020 (2:1). Теперь украинцам предстоит сыграть в четвертьфинале с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.