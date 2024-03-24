Мостовой: «При Леве сборная Германии была грозной командой. А дальше они перестали выходить из группы»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил перспективы национальной команды Германии на чемпионате Европы-2024.

«Конечно, сборная Германии была при Йоахиме Леве грозной командой. А дальше они перестали выходить из группы. Здесь не только от Нагельсманна зависит», — цитирует Мостового ODDS.ru.

23 марта сборная Германии одержала победу в товарищеском матче против Франции (2:0).

На чемпионате Европы команда Юлиана Нагельсманна сыграет в одной группе с Венгрией, Швейцарией и Швейцарией.