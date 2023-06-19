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Сегодня, 22:38

Кейн установил рекорд по голам в отборе на чемпионат Европы

Виктория Кравченко
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Гарри Кейн.
Фото Reuters

Нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейн установил новый рекорд. Футболист забил в каждом из последних 12 матчей отборочного раунда чемпионата Европы. Это самая длинная серия.

Форвард отметился голом на 29-й минуте в матче Англии с Северной Македонией (3:0, перерыв).

Также забитый гол Кейном в матче сборной Англии против сборной Северной Македонии, стал для него 57-м мячом в национальной команде. Он опередил по числу забитых мячей Самюэль Это'о и Габриэль Батистута, которые забили по 56 мячей в своей международной карьере.

Гарри Кейн
Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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