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Сегодня, 21:01

Сборная Финляндии разгромила Сан-Марино, Хаканс оформил хет-трик

Виталий Косик
Корреспондент
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Сборная Финляндии разгромила Сан-Марино.
Фото AFP

Сборная Финляндии разгромила Сан-Марино в 4-м туре отборочного турнира Евро-2024.

За Финляндию хет-трик оформил Даниэл Хаканс, также по голу забили Глен Камара, Бенджамин Каллман и Теему Пукки.

Фины занимают первое место в группе H с 9 очками. Сан-Марино располагается на последнем месте.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
19 июн, 19:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
6:0
Сан-Марино

Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Мальту — 1:0. Автором победного гола стал Виктор Цыганков, который реализовал пенальти на 72-й минуте.

Украина занимает второе место в группе С, набрав 6 очков за три встречи. Мальта находится на последнем месте, не набрав очков.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
19 июн, 19:00. Anton Malatinsky Stadium (Трнава)
Украина
1:0
Мальта

Футбол
Сборная Мальты по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Финляндии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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