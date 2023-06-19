Рекордный гол Мбаппе принес Франции победу над Грецией

Сборная Франции в домашнем матче отборочного турнира Евро-2024 обыграла Грецию со счетом 1:0. Победный мяч с пенальти забил нападающий Килиан Мбаппе.

Этот гол стал для него 54-м в сезоне. 24-летний форвард стал рекордсменом среди французов по этому показателю, он обошел Жюста Фонтена (53 гола в сезоне-1957/58).

Греция с 70-й минуты играла в меньшинстве после удаления защитника Константиноса Мавропаноса — первую желтую карточку он получил, нарушив правила в своей штрафной.

Отметим, что испанский арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос в своем последнем матче в карьере добавил ко второму тайму 14 минут.