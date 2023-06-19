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19 июня, 23:48

Рекордный гол Мбаппе принес Франции победу над Грецией

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе стал рекордсменов среди французов по голам за сезон.
Фото Reuters

Сборная Франции в домашнем матче отборочного турнира Евро-2024 обыграла Грецию со счетом 1:0. Победный мяч с пенальти забил нападающий Килиан Мбаппе.

Этот гол стал для него 54-м в сезоне. 24-летний форвард стал рекордсменом среди французов по этому показателю, он обошел Жюста Фонтена (53 гола в сезоне-1957/58).

Греция с 70-й минуты играла в меньшинстве после удаления защитника Константиноса Мавропаноса — первую желтую карточку он получил, нарушив правила в своей штрафной.

Отметим, что испанский арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос в своем последнем матче в карьере добавил ко второму тайму 14 минут.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
19 июн, 21:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
1:0
Греция

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Килиан Мбаппе
Сборная Греции по футболу
Сборная Франции по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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