Каррагер считает, что в финале Евро-2020 будет серия пенальти
03:14
Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал прогноз на финальный матч Евро-2002 между сборными Англии и Италии.
«Думаю, что дело может дойти до пенальти, и Англия победит. Не думаю, что будет слишком много голов. Италия очень сильна в обороне, как и Англия. Думаю, будет 1:1, а затем команды перейдут к серии пенальти. Это справедливый финал», — цитирует Каррагера Football Italia.
Матч Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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