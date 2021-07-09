Каррагер считает, что в финале Евро-2020 будет серия пенальти

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал прогноз на финальный матч Евро-2002 между сборными Англии и Италии.

«Думаю, что дело может дойти до пенальти, и Англия победит. Не думаю, что будет слишком много голов. Италия очень сильна в обороне, как и Англия. Думаю, будет 1:1, а затем команды перейдут к серии пенальти. Это справедливый финал», — цитирует Каррагера Football Italia.

Матч Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.