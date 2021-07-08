Дания вдесятером провела последние 15 минут полуфинального матча Евро с Англией

Сборная Дании в меньшинстве доигрывала матч 1/2 финала чемпионата Европы-2020 против Англии, сообщает Ekstra Bladet.

Полузащитник Матиас Йенсен, который вышел на замену на 88-й минуте, не смог сыграть во второй половине дополнительного времени из-за травмы. Футболист получил повреждение в столкновении с Кайлом Уолкером. По информации источника, у Йенсена подозрение на перелом ноги.

На 105-й минуте сразу после гола Кейна в первом экстра-тайме тренер сборной Дании Каспер Юльман использовал последнюю замену, выпустив форварда Йонаса Винда. Таким образом, датчане не имели возможности заменить травмированного Йенсена и завершали встречу вдесятером.

После матча Юльман признал, что поторопился с шестой заменой и сожалеет о своих действиях.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».