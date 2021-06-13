Кардиолог считает, что Эриксен может завершить карьеру после остановки сердца на Евро-2020
Профессор спортивной кардиологии Санджай Шарма заявил, что полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен может завершить карьеру после инцидента с остановкой сердца во время матча Евро-2020.
«Эриксен, вероятно, больше не будет играть в футбол профессионально. Он умер на несколько минут. Хорошие новости — он жив, плохие — это может закончить его карьеру досрочно», — сказал Шарма в интервью Sky.
В субботу, 12 июня, Эриксен в концовке первого тайма встречи против Финляндии (0:1) на Евро-2020 упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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