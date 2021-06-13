Кардиолог считает, что Эриксен может завершить карьеру после остановки сердца на Евро-2020

Профессор спортивной кардиологии Санджай Шарма заявил, что полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен может завершить карьеру после инцидента с остановкой сердца во время матча Евро-2020.

«Эриксен, вероятно, больше не будет играть в футбол профессионально. Он умер на несколько минут. Хорошие новости — он жив, плохие — это может закончить его карьеру досрочно», — сказал Шарма в интервью Sky.

В субботу, 12 июня, Эриксен в концовке первого тайма встречи против Финляндии (0:1) на Евро-2020 упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.