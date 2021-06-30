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Избитый украинцами российский фанат заявил, что стюарды медленно подходили на помощь

21:23
Фанаты сборной Украины. Фото AFP
Фанаты сборной Украины. Фото AFP
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Российский болельщик Денис Смоленский, которого избили украинские фанаты во время матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2), рассказал «СЭ», почему решил пойти болеть за команду Андрея Шевченко.

— На видео не было видно стюардов. Они не пытались вмешаться?

— Все помогли, но полиция и это все подходили очень медленно. Медленно, но, да, помогли.

— Тебя расстроила эта ситуация?

— Конечно, расстроила.

— Почему люди так реагируют?

— Это политика. Всё из-за политики. В футболе такого не нужно, — сказал Смоленский.

29 июня во время матча чемпионата Европы по футболу Швеция — Украина на стадионе «Хампдэн Парк» в Глазго на трибуне началась драка между украинскими фанатами и болельщиком в футболке российской национальной команды и с флагом РФ. Видео драки можно посмотреть здесь.

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