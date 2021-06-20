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Италия — Уэльс: за что удален Ампаду?

20:38
Итан Ампадe фолит против Федерико Бернардески. Фото AFP
Итан Ампадe фолит против Федерико Бернардески. Фото AFP
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На 55-й минуте матча 3-го тура чемпионата Европы-2020 Италия — Уэльс арбитр Овидиу Хацеган удалил игрока гостей Итана Ампаду, сфолившего против Федерико Бернардески. Рефери решил, что защитник ударил соперника шипами, применив чрезмерную силу, а контакт произошел выше бутсы. В таком случае вердикт румынского арбитра можно поддержать.

Интересно, что это одна из тех ситуаций, когда коллеги рефери и его судейские начальники согласились бы и с другим решением — вынесением предупреждения. Момент не черно-белый — из тех, в которых нельзя говорить, что арбитр совершил явную и очевидную ошибку. Потому видеоассистенты не вмешались в действия Хацегана. Удаление Ампаду осталось в силе.

Италия — Уэльс

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