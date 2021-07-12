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Италия стала первой страной, которая в один год выиграла Евровидение и чемпионат Европы

01:39
Maneskin. Фото mymsk.online
Maneskin. Фото mymsk.online
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Италия — первая страна, которая в один год выиграла песенный конкурс Евровидение и чемпионат Европы по футболу.

Ранее победителем Евровидения-2021 стала итальянская рок-группа Maneskin. Сборная Италии по футболу в финале чемпионата Европы победила Англию (1:1, пенальти — 3:2). Турнир состоялся в 2021 году, хоть и сохранил название Евро-2020.

Организаторы Евровидения в Twitter уже поздравили итальянцев с победой, упомянув этот факт. Италия выиграла Евро во второй раз в своей истории. Первую победу они одержали в 1968 году.

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года