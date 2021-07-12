Италия стала первой страной, которая в один год выиграла Евровидение и чемпионат Европы

Италия — первая страна, которая в один год выиграла песенный конкурс Евровидение и чемпионат Европы по футболу.

Ранее победителем Евровидения-2021 стала итальянская рок-группа Maneskin. Сборная Италии по футболу в финале чемпионата Европы победила Англию (1:1, пенальти — 3:2). Турнир состоялся в 2021 году, хоть и сохранил название Евро-2020.

Congratulations Italy! ????



The first country to win Eurovision and the men's European Championships in the same year! ??? pic.twitter.com/lfSlYzIwJt — Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 11, 2021

Организаторы Евровидения в Twitter уже поздравили итальянцев с победой, упомянув этот факт. Италия выиграла Евро во второй раз в своей истории. Первую победу они одержали в 1968 году.

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.