Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини не смог доиграть матч чемпионата Европы против Швейцарии. Он был вынужден попросить замену по ходу первого тайма из-за травмы.

На 19-й минуте встречи после подачи углового Кьеллини отправил мяч в сетку, но гол не засчитали. Бригада главного арбитра Сергея Карасева отменила взятие ворот с помощью ВАР.