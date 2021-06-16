Италия — Швейцария: Кьеллини был заменен в первом тайме из-за травмы
22:26
Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини не смог доиграть матч чемпионата Европы против Швейцарии. Он был вынужден попросить замену по ходу первого тайма из-за травмы.
На 19-й минуте встречи после подачи углового Кьеллини отправил мяч в сетку, но гол не засчитали. Бригада главного арбитра Сергея Карасева отменила взятие ворот с помощью ВАР.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/euro/fbl_match-italiya-shveycariya-312739/
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