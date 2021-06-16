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Италия — Швейцария: Кьеллини был заменен в первом тайме из-за травмы

22:26
Джорджо Кьеллини. Фото AFP
Джорджо Кьеллини. Фото AFP
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Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини не смог доиграть матч чемпионата Европы против Швейцарии. Он был вынужден попросить замену по ходу первого тайма из-за травмы.

На 19-й минуте встречи после подачи углового Кьеллини отправил мяч в сетку, но гол не засчитали. Бригада главного арбитра Сергея Карасева отменила взятие ворот с помощью ВАР.

Италия — Швейцария

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/euro/fbl_match-italiya-shveycariya-312739/

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Иван Шитик все материалы автора
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