Сборная Италии могла открыть счет в матче Евро-2020 против Швейцарии, но гол был отменен.

На 19-й минуте после подачи углового отличился Джорджо Кьеллини, но гол не засчитали. Бригада главного арбитра Сергея Карасева отменила взятие ворот с помощью ВАР, зафиксировав игру рукой.