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Италия — Швейцария: Бригада Карасева отменила гол Кьеллини

22:19
Италия — Швейцария: Бригада Карасева отменила гол Кьеллини. Фото AFP
Италия — Швейцария: Бригада Карасева отменила гол Кьеллини. Фото AFP
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Сборная Италии могла открыть счет в матче Евро-2020 против Швейцарии, но гол был отменен.

На 19-й минуте после подачи углового отличился Джорджо Кьеллини, но гол не засчитали. Бригада главного арбитра Сергея Карасева отменила взятие ворот с помощью ВАР, зафиксировав игру рукой.

Италия — Швейцария

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