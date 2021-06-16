Италия — Швейцария: Бригада Карасева отменила гол Кьеллини
22:19
Сборная Италии могла открыть счет в матче Евро-2020 против Швейцарии, но гол был отменен.
На 19-й минуте после подачи углового отличился Джорджо Кьеллини, но гол не засчитали. Бригада главного арбитра Сергея Карасева отменила взятие ворот с помощью ВАР, зафиксировав игру рукой.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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