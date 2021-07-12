Италия не спала всю ночь: атмосферное видео из Рима, Милана и других городов после победы на Евро
10:20
Футболисты сборной Италии стали чемпионами Европы, обыграв в финале Евро-2020 команду Англии в серии пенальти (1:1, 3:2 по пенальти). Жители Рима, Милана и других итальянских городов вышли на улицы, чтобы отпраздновать успех.
Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. Итальянцы в четвертый раз играли в финале чемпионата Европы, в 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами. Один раз итальянские футболисты выигрывали бронзовые медали турнира (1988).
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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