Италия не спала всю ночь: атмосферное видео из Рима, Милана и других городов после победы на Евро

Футболисты сборной Италии стали чемпионами Европы, обыграв в финале Евро-2020 команду Англии в серии пенальти (1:1, 3:2 по пенальти). Жители Рима, Милана и других итальянских городов вышли на улицы, чтобы отпраздновать успех.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. Итальянцы в четвертый раз играли в финале чемпионата Европы, в 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами. Один раз итальянские футболисты выигрывали бронзовые медали турнира (1988).