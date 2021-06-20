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Италия может установить рекорд чемпионатов Европы

14:13
Роберто Манчини. Фото AFP
Роберто Манчини. Фото AFP
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Сегодня сборная Италии, гарантировавшая себе выход в плей-офф чемпионата Европы, встретится в матче третьего тура с Уэльсом.

Команда Роберто Манчини, которая разгромила в первых турах турков (3:0) и швейцарцев (3:0), может установить рекорд турнира, если добьется третьей крупной победы подряд.

Ранее с максимальным результатом из группы Евро выходили девять команд, а лучшую разность мячей записали на свой счет голландцы, которые в 2008 году разгромили итальянцев (3:0) и французов (4:1), а также забили два безответных гола в ворота сборной Румынии.

Команды, выигравшие все три матча группового турнира Евро

Год

Сборная

Тренер

Матчи

Мячи

1984

Франция

Мишель Идальго

Дания — 1:0, Бельгия — 5:0, Югославия — 3:2

9-2

2000

Голландия

Франк Райкард

Чехия — 1:0, Дания — 3:0, Франция — 3:2

7-2

2000

Португалия

Умберту Коэлью

Англия — 3:2, Румыния — 1:0, Германия — 3:0

7-2

2000

Италия

Дино Дзофф

Турция — 2:1, Бельгия — 2:0, Швеция — 2:1

6-2

2004

Чехия

Карел Брюкнер

Латвия — 2:1, Голландия — 3:2, Германия — 2:1

7-4

2008

Голландия

Марко ван Бастен

Италия — 3:0, Франция — 4:1, Румыния — 2:0

9-1

2008

Испания

Луис Арагонес

Россия — 4:1, Швеция — 2:1, Греция — 2:1

8-3

2008

Хорватия

Славен Билич

Австрия — 1:0, Германия — 2:1, Польша — 1:0

4-1

2012

Германия

Йоахим Лев

Португалия — 1:0, Голландия — 2:1, Дания — 2:1

5-2
Италия — Уэльс

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