Италия может установить рекорд чемпионатов Европы
Сегодня сборная Италии, гарантировавшая себе выход в плей-офф чемпионата Европы, встретится в матче третьего тура с Уэльсом.
Команда Роберто Манчини, которая разгромила в первых турах турков (3:0) и швейцарцев (3:0), может установить рекорд турнира, если добьется третьей крупной победы подряд.
Ранее с максимальным результатом из группы Евро выходили девять команд, а лучшую разность мячей записали на свой счет голландцы, которые в 2008 году разгромили итальянцев (3:0) и французов (4:1), а также забили два безответных гола в ворота сборной Румынии.
Команды, выигравшие все три матча группового турнира Евро
|
Год
|
Сборная
|
Тренер
|
Матчи
|
Мячи
|
1984
|
Франция
|
Мишель Идальго
|
Дания — 1:0, Бельгия — 5:0, Югославия — 3:2
|
9-2
|
2000
|
Голландия
|
Франк Райкард
|
Чехия — 1:0, Дания — 3:0, Франция — 3:2
|
7-2
|
2000
|
Португалия
|
Умберту Коэлью
|
Англия — 3:2, Румыния — 1:0, Германия — 3:0
|
7-2
|
2000
|
Италия
|
Дино Дзофф
|
Турция — 2:1, Бельгия — 2:0, Швеция — 2:1
|
6-2
|
2004
|
Чехия
|
Карел Брюкнер
|
Латвия — 2:1, Голландия — 3:2, Германия — 2:1
|
7-4
|
2008
|
Голландия
|
Марко ван Бастен
|
Италия — 3:0, Франция — 4:1, Румыния — 2:0
|
9-1
|
2008
|
Испания
|
Луис Арагонес
|
Россия — 4:1, Швеция — 2:1, Греция — 2:1
|
8-3
|
2008
|
Хорватия
|
Славен Билич
|
Австрия — 1:0, Германия — 2:1, Польша — 1:0
|
4-1
|
2012
|
Германия
|
Йоахим Лев
|
Португалия — 1:0, Голландия — 2:1, Дания — 2:1
|
5-2
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