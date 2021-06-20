Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявление датского защитника Янника Вестергора, который поделился ожиданиями от матча против России.

Ранее защитник сборной Дании Янник Вестергор выразил уверенность в том, что его команда одержит победу над Россией в последнем туре группового турнира Евро-2020.

«К нам это заявление не имеет никакого отношения. Убежден, что многие его даже не прочитают. Что касается его слов, то это от неуверенности. Чтобы эту неуверенность каким-то образом прикрыть, он заявляет, что датчане победят. Говорит ли это о том, что они просто нас недооценивают? Нет, конечно. Сейчас недооценки не может быть ни на каком уровне. Чемпионат Европы это подтверждает. Будет идти жесточайшая борьба за каждый квадратный метр футбольного поля. Все решит тактика, характер и индивидуальное мастерство», — сказал Колосков «СЭ».

После двух туров Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе B с 3 очками, датчане идут на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка. Матч Россия — Дания состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).