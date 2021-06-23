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Испания — Словакия: испанцы забили третий мяч

20:16
Пабло Сарабия. Фото AFP
Пабло Сарабия. Фото AFP
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Сборная Испании забила третий мяч в ворота Словакии на Евро-2020.

На 56-й минуте отличился Пабло Сарабия. Счет матча — 3:0 в пользу испанцев.

Словакия — Испания

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