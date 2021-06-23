На Евро-2020 забито семь автоголов, предыдущий рекорд чемпионата — три
Голкипер сборной Словакии Мартина Дубравка забил мяч в свои ворота в матче против сборной Испании и стал седьмым футболистом, поразившим собственные ворота на Евро-2020.
Нынешний турнир — самый богатый на автоголы в истории. За предыдущие 50 лет было зафиксировано всего девять случаев результативной помощи сопернику, три из которых пришлись на Евро-2016. Дубравка — третий вратарь, отправивший мяч в свои ворота.
Любопытно, что и два предыдущих случая связаны со Словакией: поляк Войчех Щенсны помог команде Дубравки открыть счет в очной встрече, а этнический словак Лукас Храдецки «отличился» за сборную Бельгии.
Все автоголы в истории финальных турниров Eвро:
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Стадия
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Итог
|
16.06.1976
|
Антон Ондруш
|
Чехословакия
|
1/2 финала
|
Голландия
|
77'
|
1:1
|
1:3
|
18.06.1996
|
Любослав Пенев
|
Болгария
|
Гр.турнир
|
Франция
|
63'
|
0:2
|
1:3
|
25.06.2000
|
Деян Говедарица
|
Югославия
|
1/4 финала
|
Голландия
|
51'
|
0:3
|
1:6
|
17.06.2004
|
Игор Тудор
|
Хорватия
|
Гр.турнир
|
Франция
|
22'
|
0:1
|
2:2
|
30.06.2004
|
Жорже Андраде
|
Португалия
|
1/2 финала
|
Голландия
|
63'
|
2:1
|
2:1
|
15.06.2012
|
Глен Джонсон
|
Англия
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
49'
|
1:1
|
3:2
|
13.06.2016
|
Сайран Кларк
|
Ирландия
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
71'
|
1:1
|
1:1
|
18.06.2016
|
Биркир Сайварссон
|
Исландия
|
Гр.турнир
|
Венгрия
|
88'
|
1:1
|
1:1
|
25.06.2016
|
Гарет Маколи
|
Сев.Ирландия
|
1/8 финала
|
Уэльс
|
75'
|
0:1
|
0:1
|
11.06.2021
|
Мерих Демирал
|
Турция
|
Гр.турнир
|
Италия
|
53'
|
0:1
|
0:3
|
14.06.2021
|
Войчех Щенсны
|
Польша
|
Гр.турнир
|
Словакия
|
18'
|
0:1
|
1:2
|
15.06.2021
|
Матс Хуммель
|
Германия
|
Гр.турнир
|
Франция
|
20'
|
0:1
|
0:1
|
19.06.2021
|
Рафаэл Геррейру
|
Португалия
|
Гр.турнир
|
Германия
|
35'
|
1:1
|
2:4
|
19.06.2021
|
Рубен Диаш
|
Португалия
|
Гр.турнир
|
Германия
|
39'
|
1:2
|
2:4
|
21.06.2021
|
Лукас Храдецки
|
Финляндия
|
Гр.турнир
|
Бельгия
|
74'
|
0:1
|
0:2
|
23.06.2021
|
Мартин Дубравка
|
Словакия
|
Гр.турнир
|
Испания
|
30'
|
0:1
|
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