Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

На Евро-2020 забито семь автоголов, предыдущий рекорд чемпионата — три

19:54
Голкипер сборной Словакии Мартина Дубравка забил мяч в свои ворота в матче против сборной Испании. Фото AFP
Голкипер сборной Словакии Мартина Дубравка забил мяч в свои ворота в матче против сборной Испании. Фото AFP
Теги:

Голкипер сборной Словакии Мартина Дубравка забил мяч в свои ворота в матче против сборной Испании и стал седьмым футболистом, поразившим собственные ворота на Евро-2020.

Нынешний турнир — самый богатый на автоголы в истории. За предыдущие 50 лет было зафиксировано всего девять случаев результативной помощи сопернику, три из которых пришлись на Евро-2016. Дубравка — третий вратарь, отправивший мяч в свои ворота.

Любопытно, что и два предыдущих случая связаны со Словакией: поляк Войчех Щенсны помог команде Дубравки открыть счет в очной встрече, а этнический словак Лукас Храдецки «отличился» за сборную Бельгии.

Все автоголы в истории финальных турниров Eвро:

Дата

Игрок

Команда

Стадия

Соперник

Минута

Счет

Итог

16.06.1976

Антон Ондруш

Чехословакия

1/2 финала

Голландия

77'

1:1

1:3

18.06.1996

Любослав Пенев

Болгария

Гр.турнир

Франция

63'

0:2

1:3

25.06.2000

Деян Говедарица

Югославия

1/4 финала

Голландия

51'

0:3

1:6

17.06.2004

Игор Тудор

Хорватия

Гр.турнир

Франция

22'

0:1

2:2

30.06.2004

Жорже Андраде

Португалия

1/2 финала

Голландия

63'

2:1

2:1

15.06.2012

Глен Джонсон

Англия

Гр.турнир

Швеция

49'

1:1

3:2

13.06.2016

Сайран Кларк

Ирландия

Гр.турнир

Швеция

71'

1:1

1:1

18.06.2016

Биркир Сайварссон

Исландия

Гр.турнир

Венгрия

88'

1:1

1:1

25.06.2016

Гарет Маколи

Сев.Ирландия

1/8 финала

Уэльс

75'

0:1

0:1

11.06.2021

Мерих Демирал

Турция

Гр.турнир

Италия

53'

0:1

0:3

14.06.2021

Войчех Щенсны

Польша

Гр.турнир

Словакия

18'

0:1

1:2

15.06.2021

Матс Хуммель

Германия

Гр.турнир

Франция

20'

0:1

0:1

19.06.2021

Рафаэл Геррейру

Португалия

Гр.турнир

Германия

35'

1:1

2:4

19.06.2021

Рубен Диаш

Португалия

Гр.турнир

Германия

39'

1:2

2:4

21.06.2021

Лукас Храдецки

Финляндия

Гр.турнир

Бельгия

74'

0:1

0:2

23.06.2021

Мартин Дубравка

Словакия

Гр.турнир

Испания

30'

0:1

?

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5133
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Хорватия понизила шансы Украины на плей-офф Евро. Что нужно команде Шевченко, чтобы попасть в 1/8 финала?
Журналист Би-би-си опроверг заявления британского минобороны по инциденту с эсминцем
Ефремов попросил о снисхождении из-за психического расстройства
Кого из знаков зодиака можно назвать настоящей леди?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи