Голкипер сборной Словакии Мартина Дубравка забил мяч в свои ворота в матче против сборной Испании и стал седьмым футболистом, поразившим собственные ворота на Евро-2020.

Нынешний турнир — самый богатый на автоголы в истории. За предыдущие 50 лет было зафиксировано всего девять случаев результативной помощи сопернику, три из которых пришлись на Евро-2016. Дубравка — третий вратарь, отправивший мяч в свои ворота.

Любопытно, что и два предыдущих случая связаны со Словакией: поляк Войчех Щенсны помог команде Дубравки открыть счет в очной встрече, а этнический словак Лукас Храдецки «отличился» за сборную Бельгии.

Все автоголы в истории финальных турниров Eвро: