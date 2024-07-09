Сборная Испании одержала волевую победу над Францией и стала первым финалистом Евро-2024

Сборная Испании победила Францию в полуфинале чемпионата Европы-2024 — 2:1.

Французы открыли счет на 9-й минуте, отличился Рандаль Коло-Муани. Этот гол стал для сборной Франции первым и единственным с игры на Евро-2024.

Испания отыгралась благодаря голу Ламина Ямаля на 21-й минуте. 16-летний испанец стал самым молодым автором гола в истории Евро и чемпионатов мира. Победный гол на 25-й минуте забил Дани Ольмо.

Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024. В решающем матче команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем матча Нидерланды — Англия, которые сыграют 10 июля.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.