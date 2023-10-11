Исак из-за травмы не сыграет против Бельгии

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак покинул расположение сборной Швеции, сообщает пресс-служба команды в Twitter.

«Нападающий приехал в сборную с травмой, полученной в воскресном матче чемпионата Англии. После осмотра медицинского персонала стало ясно, что Александр Исак не сможет играть на следующей неделе», — говорится в пресс-релизе.

Сборная Швеции 16 октября сыграет против Бельгии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Матч начнется в 21.45 по московскому времени.