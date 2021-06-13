Игрок сборной Бельгии получил двойной перелом в матче Евро-2020 против России

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии защитника Тимоти Кастаня после матча Евро-2020 против России (3:0).

«Первый матч чемпионата всегда сложный. Нам нужно было сконцентрироваться и постараться не пропустить. У Кастаня двойной перелом, думаю, больше мы его на Евро не увидим», — сказал Мартинес.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

(Гоша Чернов)