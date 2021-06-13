Дмитрий Губерниев: «Все, кто обвиняют нас в расизме — мудаки. Мы все сделали правильно»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отказ сборной России преклонить колено перед матчем против Бельгии (0:3) в матче 1-го тура чемпионата Европы.
«Нам надо было персонально перед Лукаку опуститься на одно колено, чтобы он нас простил, так? Футболисты сборной России все делали правильно, — сказал Губерниев «СЭ». — Тот, кто обвиняет нас в расизме — мудаки. На них не стоит обращать внимания. Мы против расизма. Расизм — чудовищная штука! Но за это надо вставать на одно колено? Важно, что у человека внутри, а не снаружи. Мы все здравые люди. Наша команда молодцы. Все остальные пусть идут в жопу».
Ранее в FARE назвали расистским сигналом свист в сторону сборной Бельгии.
(Владимир Пушкарев)
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