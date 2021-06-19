Иан Райт раскритиковал решения Саутгейта в матче с Шотландией
Бывший форвард «Арсенала» Иан Райт прокомментировал кадровые решения главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в матче 2-го тура чемпионата Европы-2020 против Шотландии (0:0).
«Зачем он снял с игры Фодена? Нет ни одной причины, почему Фил должен был покинуть поле. А в запасе сидит Джейдон Санчо. У него 16 голов и 20 результативных передач в минувшем сезоне, а у нас он даже не встает со скамейки. А ведь нужно создавать моменты.
Можно много говорить о Гарри Кейне, но достаточно ли много моментов мы для него создаем? Мы должны быть фаворитами. Я расстроен нашей игрой", — цитирует Райта ESPN.
После двух туров группового этапа Евро-2020 сборная Англии занимает второе место с 4 очками в группе D. Шотландцы идут на последней, 4-й строчке с 1 очком.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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