Иан Райт раскритиковал решения Саутгейта в матче с Шотландией

Бывший форвард «Арсенала» Иан Райт прокомментировал кадровые решения главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в матче 2-го тура чемпионата Европы-2020 против Шотландии (0:0).

«Зачем он снял с игры Фодена? Нет ни одной причины, почему Фил должен был покинуть поле. А в запасе сидит Джейдон Санчо. У него 16 голов и 20 результативных передач в минувшем сезоне, а у нас он даже не встает со скамейки. А ведь нужно создавать моменты.

Можно много говорить о Гарри Кейне, но достаточно ли много моментов мы для него создаем? Мы должны быть фаворитами. Я расстроен нашей игрой", — цитирует Райта ESPN.

После двух туров группового этапа Евро-2020 сборная Англии занимает второе место с 4 очками в группе D. Шотландцы идут на последней, 4-й строчке с 1 очком.