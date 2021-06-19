Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забивал минимум три гола на трех чемпионатах Европы
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче чемпионата Европы против Германии. Для него это уже третий гол на этом турнире.
36-летний Роналду стал первым футболистом в истории, который забивал минимум три гола на трех чемпионатах Европы. Ему удавалось сделать это ранее на Евро-2012 и Евро-2016.
Нападающий забил свой первый гол в карьере в ворота бундестим. Это 5-я игра футболиста против немецкой команды. В предыдущих четырех он нанес 23 удара по воротам.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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