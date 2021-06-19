Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забивал минимум три гола на трех чемпионатах Европы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче чемпионата Европы против Германии. Для него это уже третий гол на этом турнире.

36-летний Роналду стал первым футболистом в истории, который забивал минимум три гола на трех чемпионатах Европы. Ему удавалось сделать это ранее на Евро-2012 и Евро-2016.

Нападающий забил свой первый гол в карьере в ворота бундестим. Это 5-я игра футболиста против немецкой команды. В предыдущих четырех он нанес 23 удара по воротам.