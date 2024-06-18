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Сегодня, 22:30

Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем

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Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия сделал заявление о своем будущем.

«Я чувствую себя хорошо, я сосредоточен только на чемпионате Европы и выкладываюсь на максимум. Я приму решение о своем будущем после соревнований, но сейчас я не думаю ни о чем, кроме этого турнира и настоящего», — приводит слова Кварацхелии Sky Sport Italia.

Хвича Кварацхелия. Хвича хочет уйти из «Наполи» в команду к Сафонову. «ПСЖ» предложил 100 миллионов

Ранее «Наполи» выступил с официальным заявлением о будущем грузинского футболиста.

В прошедшем сезоне 23-летний Кварацхелия сыграл 45 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2027 года.

Сборная Грузии на Евро-2024 выступает в одной группе с Турцией, Португалией и Чехией.

Хвича Кварацхелия
Футбол
Евро-2024
ФК Наполи
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