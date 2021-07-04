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Хусаинов — о назначении Карасева на полуфинал Евро: «Он самый нейтральный»

15:22
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Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» назначение Сергея Карасева резервным судьей на полуфинальный матч чемпионата Европы-2020 Испания — Италия.

«Здорово, что он вообще оставлен в команде арбитров, которые продолжают работать на Евро. Карасев сейчас — из арбитров самый нейтральный, как и приглашенный аргентинский арбитр.

Суть в том, что очень сложно найти квалифицированного арбитра, соответствующего высоким требованиям, не из футбольной страны. Невозможно. Большой театр без хороших артистов — это не Большой театр. Найти того, кто мог бы судить такие страны как Германия, Испания, очень сложно. Сергей Карасев с этой позиции — самый-самый подходящий вариант, не считая приглашенного арбитра из другой конфедерации.

Поэтому я так думал: он резервный на матче Чехия-Дания, значит, следующий получит Италия — Испания. Но поскольку на этом матче он назначен резервным, я не исключаю, что он будет судить финал как основной арбитр. Это европейский чемпионат, будет нелогично назначить аргентинца на финальный матч", — сказал Хусаинов «СЭ».

Матч сборных Испании и Италии состоится 6 июля в Лондоне. Начало игры в 22:00 по московскому времени.

Италия — Испания

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