Черданцев: «Урок должен быть для тех, кто выбирает тренера для сборной России»

Российский комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» сказал, что ну нужно жить прошлыми победами сборной России на чемпионате мира-2018. А также отметил, что неправильно «замазывать черной краской» успехи Станислава Черчесова на домашнем ЧМ.

— Каким должен быть главный урок этого Евро для Черчесова?

— Урок должен быть для тех, кто выбирает тренера для сборной России. Это важнее. Станислав Саламович человек заслуженный, орденоносец. Все-таки сделал в 2018-м праздник, нельзя забывать. Сейчас есть желание все замазать чёрной краской — а это тоже неправильно. Память у всех короткая, откладывается последнее.

— Кто ж забудет.

— Но нельзя жить прошлым! Давайте настоящим и немножко будущим. Мне бы хотелось, чтобы сборная играла ярко, в атаку. Никого не боялась. Не отталкивалась от соперника. Будет результат или не будет — неважно. Неважно, что мы сорок какие-то в рейтинге. Главное, настроение — вперёд! Мы должны играть с позиции силы — даже если исполнители слабее!

— Как будет развиваться ситуация дальше?

— Это тонкий момент. Я с огромным уважением отношусь к тренерам, которые входят в технический комитет. Великие люди, много сделали для советского и российского футбола. Но! Нужно смотреть на жизнь современным взглядом.

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