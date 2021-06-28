Испания в дополнительное время обыграла Хорватию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Испании победила команду Хорватии (5:3 д. в.).

На 20-й минуте испанцы курьезно забили в свои ворота. Голкипер Унаи Симон не смог принять пас назад от Педри, и мяч оказался в сетке. Автогол вначале записали на Симона, но затем в УЕФА переписали авторство на Педри.

На 38-й минуте Пабло Сарабия сравнял счет. Первый тайм завершился вничью. На 57-й минуте Сесар Аспликуэта вывел испанцев вперед. Увеличил их преимущество Ферран Торрес на 77-й минуте. На 85-й минуте Мислав Оршич отыграл один мяч, а в компенсированное ко второму тайму время сравнял результат Марио Пашалич.

В дополнительное время Испания забила еще два мяча. Отличились Альваро Мората и Микель Ойярсабаль. В 1/4 финала испанцы сыграют с победителем пары Франция — Швейцария.

Евро-2020

1/8 финала

Хорватия — Испания — 3:5 д. в. (1:1, 2:2, 0:2)

Голы: Педри, 20 — в свои ворота (1:0). Сарабия, 38 (1:1). Аспиликуэта, 57 (1:2). Торрес, 77 (1:3). Оршич, 85 (2:3). Пашалич, 90+2 (3:3). Мората, 100 (3:4). Ойярсабаль, 103 (3:5).

Хорватия: Ливакович, Юранович (Брекало, 74), Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Влашич (Пашалич, 79), Брозович, Ковачич (Будимир, 79), Модрич (Иванушец, 114), Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46).

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия (Пау Торрес, 71), Хосе Гайя (Жорди Альба, 77), Педри, Бускетс (Эрнандес, 101), Коке (Руис, 77), Мората, Сарабия (Ольмо, 71), Торрес (Ойярсабаль, 88).

Предупреждения: Брозович, 73. Чалета-Цар, 84.

Судьи: Джюнейт Чакыр. Бахаттин Дуран, Тарик Онгун (все — Турция).

ВАР: Данкерт. Гиттельманн, Дингерт (все — Германия), Гиль (Польша).

28 июня. Копенгаген. Стадион «Паркен».