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В сборной Словакии перед матчем Евро-2020 зафиксированы два случая заражения коронавирусом

15:21
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Защитник Денис Вавро и сотрудник тренерского штаба сборной Словакии по футболу сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер словацкой сборной Штефан Таркович.

«Оба чувствуют себя хорошо, у них нет никаких симптомов. Команда готова и планирует сыграть со сборной Швеции в пятницу», — цитирует ТАСС Тарковича.

25-летний Вавро 25 лет выступает за испанский клуб «Уэска» на правах аренды. Права на игрока принадлежат итальянскому «Лацио». В сезоне-2020/21 словак сыграл 11 матчей в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.

Следующий матч сборная Словакии должна провести 18 июня со сборной Швеции в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11677611

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