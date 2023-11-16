Грузия сыграет с Шотландией в отборочном турнире чемпионата Европы в четверг, 16 ноября. Матч пройдет на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия) и начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей квалификации Евро-2024 в перекличке. Ключевые события противостояния Грузия — Шотландия будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию встречи в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Эфир начнется в 19.50 по московскому времени.

В группе А грузинская сборная набрала 7 очков и занимает 4-е место, команда Стива Кларка с 15 баллами располагается на 2-й строчке.

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