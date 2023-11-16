Отбор Евро 2024: что решается сегодня и кто уже вышел в финальный турнир

В отборочном турнире чемпионата Европы в четверг, 16 ноября, пройдут 9 матчей в четырех группах.

В октябре за тур до окончания отбора Евро-2024 стали известны 9 из 24 финалистов. В двух группах вопрос о прямой путевке в Германию уже закрыт, и их команды проведут матчи в этот четверг.

Проще всего дела обстоят в группах А и F. Сборные Испании, Шотландии, Бельгии и Австрии уже вышли в финальный турнир чемпионата Европы. Турнирные задачи перед ними уже не стоят. Грузины точно поборются за дополнительную путевку в плей-офф Лиги наций, с разной вероятностью туда могут пробиться Норвегия, Азербайджан и Эстония. Но их судьба зависит от других команд. Швецию и Кипр в Германии мы точно не увидим.

В группе G перед финишем два явных фаворита: Венгрия и Сербия.

Черногория выйдет на Евро, если:

— дважды победит, а Сербия уступит Болгарии;

— дважды победит, а Болгария обыграет Венгрию и уступит Сербии (в таком случае черногорцы будут выше венгров по личным встречам).

Если у трех лидеров окажется по 14 очков, то лишними все равно окажутся черногорцы, у которых будет 4 очка в «закрутке» против 6 у сербов и 7 у венгров.

Черногория и Литва точно не попадут в плей-офф Лиги наций, а вот Болгария, несмотря на провал в отборе, там, скорее всего, окажется.

В группе J шанс составить компанию Португалии имеют три команды, но, вероятно, Словакия не выйдет на Евро только в случае двух поражений при условии идеальных результатов Люксембурга или Исландии.

В плей-офф Лиги наций точно сыграет Босния. Там же, если не совершит в ноябре чуда, окажется и Люксембург, а вот исландцам нужно будет следить за результатами других групп.