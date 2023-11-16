Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 09:10

Отбор Евро 2024: что решается сегодня и кто уже вышел в финальный турнир

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото AFP

В отборочном турнире чемпионата Европы в четверг, 16 ноября, пройдут 9 матчей в четырех группах.

В октябре за тур до окончания отбора Евро-2024 стали известны 9 из 24 финалистов. В двух группах вопрос о прямой путевке в Германию уже закрыт, и их команды проведут матчи в этот четверг.

Проще всего дела обстоят в группах А и F. Сборные Испании, Шотландии, Бельгии и Австрии уже вышли в финальный турнир чемпионата Европы. Турнирные задачи перед ними уже не стоят. Грузины точно поборются за дополнительную путевку в плей-офф Лиги наций, с разной вероятностью туда могут пробиться Норвегия, Азербайджан и Эстония. Но их судьба зависит от других команд. Швецию и Кипр в Германии мы точно не увидим.

В группе G перед финишем два явных фаворита: Венгрия и Сербия.

Черногория выйдет на Евро, если:

— дважды победит, а Сербия уступит Болгарии;

— дважды победит, а Болгария обыграет Венгрию и уступит Сербии (в таком случае черногорцы будут выше венгров по личным встречам).

Если у трех лидеров окажется по 14 очков, то лишними все равно окажутся черногорцы, у которых будет 4 очка в «закрутке» против 6 у сербов и 7 у венгров.

Черногория и Литва точно не попадут в плей-офф Лиги наций, а вот Болгария, несмотря на провал в отборе, там, скорее всего, окажется.

В группе J шанс составить компанию Португалии имеют три команды, но, вероятно, Словакия не выйдет на Евро только в случае двух поражений при условии идеальных результатов Люксембурга или Исландии.

В плей-офф Лиги наций точно сыграет Босния. Там же, если не совершит в ноябре чуда, окажется и Люксембург, а вот исландцам нужно будет следить за результатами других групп.

Сборная Венгрии по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Черногории по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Отбор Евро 2024: что решается сегодня и кто уже вышел в финальный турнир
«Готов биться». Медведев первым шагнул в топ-4 на Итоговом турнире
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даллинга пропустил звонок из сборной Нидерландов из-за того, что играл в приставку

Отбор Евро-2024: Грузия — Шотландия, Кипр — Испания. Расписание матчей 16 ноября

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости