Грилишу нравится, что болельщики сборной Англии хотят видеть его в стартовом составе

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш прокомментировал перспективу своего выхода в стартовом составе на матч Евро-2020 со сборной Чехии.

«Возможность выхода в основе? Нет, это не несет с собой никакого давления, - цитирует футболиста сайт УЕФА 21 июня. - Я это обожаю. Превосходные чувства, когда люди со стороны хотят, чтобы я вышел на поле. Это лишь добавляет уверенности и желания.

Любовь болельщиков? Может это потому, что у меня бесстрашная манера игры. Стараюсь играть так, чтобы люди вставали с кресел. Пытаюсь быть напористым, смело идти на соперника, переть на защиту.

Стараюсь проводить каждый матч, словно играю за юношескую команду «Астон Виллы» U18 или U2. Я делаю это всю свою жизнь, так зачем менять что-то только потому, что впереди статусный матч?

Я смотрю на каждый матч, как на обычную игру. Не вижу резона что-то менять. Я не нервничаю перед матчами, ведь через пять минут после начала ты все равно уже с головой в игре, так что нет смысла сидеть и переживать до поединка по этому поводу».

Матч Чехия – Англия состоится 21 июня в Лондоне на «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.