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21 марта, 12:45

Греция — Казахстан: во сколько матч и где смотреть трансляцию стыковой игры Евро-2024

Матч Греция — Казахстан начнется в 22.45 21 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Казахстана.
Футболисты сборной Казахстана.
Фото Global Look Press

Сборная Греции по футболу 21 марта сыграет против сборной Казахстана в 1/2 финала стыкового турнира Пути C чемпионата Европы-2024. Поединок в Афинах начнется 22.45 по московскому времени.

В России не будет видеотрансляции матча отбора Евро-2024 Греция — Казахстан. В сетке вещания холдинга «Матч» отсутствует информация о прямом эфире игры стыкового турнира. С осени прошлого года матчи квалификации чемпионата Европы-2024 показывали на канале «Матч ТВ». О ситуации с правами на трансляции игр отбора чемпионата Европы-2024 вы можете прочитать в нашем материале.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей 21 марта Греция — Казахстан, Грузия — Люксембург и Босния — Украина. Следите за ключевыми событиями противостояния Греции с Казахстаном с помощью матч-центра «СЭ».

Главным тренером сборной Казахстана является российский специалист Магомед Адиев. Ранее он возглавлял «Ахмат», «Анжи», «Волгу» и другие команды.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Общий призовой фонд чемпионата Европы 2024 составит 331 миллион евро. За участие в соревнованиях каждая национальная команда получит по 9,25 миллиона евро. За победу в матче УЕФА начислит по 1 миллиону, за ничью — 500 тысяч евро.

Стыковые матчи Евро 2024: даты и расписание игр плей-офф Лиги наций

Футбол
Сборная Греции по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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