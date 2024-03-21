Сборная Греции по футболу 21 марта сыграет против сборной Казахстана в 1/2 финала стыкового турнира Пути C чемпионата Европы-2024. Поединок в Афинах начнется 22.45 по московскому времени.

В России не будет видеотрансляции матча отбора Евро-2024 Греция — Казахстан. В сетке вещания холдинга «Матч» отсутствует информация о прямом эфире игры стыкового турнира. С осени прошлого года матчи квалификации чемпионата Европы-2024 показывали на канале «Матч ТВ». О ситуации с правами на трансляции игр отбора чемпионата Европы-2024 вы можете прочитать в нашем материале.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей 21 марта Греция — Казахстан, Грузия — Люксембург и Босния — Украина. Следите за ключевыми событиями противостояния Греции с Казахстаном с помощью матч-центра «СЭ».

Главным тренером сборной Казахстана является российский специалист Магомед Адиев. Ранее он возглавлял «Ахмат», «Анжи», «Волгу» и другие команды.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Общий призовой фонд чемпионата Европы 2024 составит 331 миллион евро. За участие в соревнованиях каждая национальная команда получит по 9,25 миллиона евро. За победу в матче УЕФА начислит по 1 миллиону, за ничью — 500 тысяч евро.

Стыковые матчи Евро 2024: даты и расписание игр плей-офф Лиги наций