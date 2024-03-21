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21 марта, 11:45

Босния — Украина: во сколько матч и где смотреть трансляцию стыковой игры Евро-2024

Матч Босния — Украина начнется в 22.45 21 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Боснии Эдин Джеко.
Эдин Джеко.
Фото Global Look Press

Сборная Боснии 21 марта в городе Зеница сыграет против сборной Украины в матче полуфинала Пути B стыков чемпионата Европы-2024 по футболу. Игра пройдет на стадионе «Билино Поле». Начало — 22.45 по московскому времени.

В телепрограмме каналов холдинга «Матч» нет видеотрансляции противостояния Босния — Украина. С сентября 2023 года матчи квалификации Евро-2024 показывали на телеканале «Матч ТВ». Подробнее о ситуации с правами на трансляции игр отбора чемпионата Европы-2024 вы можете прочитать в нашем материале.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов игр стыкового турнира к Евро-2024 21 марта. С помощью матч-центра «СЭ» можно следить за формальными событиями поединка Босния — Украина.

Победитель 1/2 финала стыков Пути B в паре Босния — Украина сыграет в финале за право сыграть в финальной части чемпионата Европы-2024 с лучшим из пары Израиль — Исландия.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах Германии и на десяти стадионах.

Стыковые матчи Евро 2024: даты и расписание игр плей-офф Лиги наций

Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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