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21 марта, 17:55

Холанн прокомментировал отсутствие сборной Норвегии на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал, что думает по поводу того, что его национальная команда не примет участия в чемпионате Европы 2024 года.

«У меня будет на пять или шесть матчей меньше, чем у других. Я смогу расслабиться. Не думаю, что отдыхал, с тех пор как начал играть в основном составе. Но, конечно, я хотел бы сыграть на Евро», — цитирует Холанна Mundo Deportivo.

В отборе к чемпионату Европы 2024 года сборная Норвегии заняла третье место, набрав 11 очков, и не смогла выйти на Евро напрямую, а также лишилась возможности принять участие в стыковых матчах за право попасть на указанный турнир.

Эрлин Холанн
Сборная Норвегии по футболу
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