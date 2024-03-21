Холанн прокомментировал отсутствие сборной Норвегии на Евро-2024

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал, что думает по поводу того, что его национальная команда не примет участия в чемпионате Европы 2024 года.

«У меня будет на пять или шесть матчей меньше, чем у других. Я смогу расслабиться. Не думаю, что отдыхал, с тех пор как начал играть в основном составе. Но, конечно, я хотел бы сыграть на Евро», — цитирует Холанна Mundo Deportivo.

В отборе к чемпионату Европы 2024 года сборная Норвегии заняла третье место, набрав 11 очков, и не смогла выйти на Евро напрямую, а также лишилась возможности принять участие в стыковых матчах за право попасть на указанный турнир.