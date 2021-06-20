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Головин — о матче в Копенгагене: «Будем чувствовать поддержку фанатов, даже если они будут смотреть матч по телевизору»

16:24
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник сборной России Александр Головин оценил, как повлияет на команду тот факт, что матч третьего тура группового этапа Евро-2020 против Дании пройдет в Копенгагене.

«Конечно, всегда легче играть перед своими болельщиками, особенно когда играешь дома. Но мы все профессионалы, и это обстоятельство не может повлиять на нашу игру. Мы будем чувствовать их поддержку, даже если они будут смотреть матч по телевизору», — приводит слова Головина сайт УЕФА.

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

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