Кузяев уверен, что сборная России готова к давлению Дании с первых минут матча Евро-2020

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Дании.

«Я более чем уверен, что Дания с первых минут будет оказывать на нас невероятное давление, датчане будут больше владеть мячом и атаковать. Но мы готовы к этому. Готовы бороться с ними и будем придерживаться своей тактике. Все понимают, что у нас будет немного моментов, так что нужно постараться выжать из них максимум», — приводит слова Кузяева официальный сайт УЕФА.

Сборная России с 3 очками после двух туров Евро-2020 занимает второе место в группе B. Датчане идут на 4-й строчке, не набрав ни одного очка.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Начало — в 22:00 по московскому времени.