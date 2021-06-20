Кузяев уверен, что сборная России готова к давлению Дании с первых минут матча Евро-2020
Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Дании.
«Я более чем уверен, что Дания с первых минут будет оказывать на нас невероятное давление, датчане будут больше владеть мячом и атаковать. Но мы готовы к этому. Готовы бороться с ними и будем придерживаться своей тактике. Все понимают, что у нас будет немного моментов, так что нужно постараться выжать из них максимум», — приводит слова Кузяева официальный сайт УЕФА.
Сборная России с 3 очками после двух туров Евро-2020 занимает второе место в группе B. Датчане идут на 4-й строчке, не набрав ни одного очка.
Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024469--russia-vs-denmark/
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