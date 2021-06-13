Модрич ждет сложного матча Хорватии против Англии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, чего ждет от матча группового этапа Евро-2020 с Англией.

«Хорошо себя чувствую. Помимо чести, это еще долг. Это крупный турнир, от нас многого ждут на родине. Мы тоже многого от себя ожидаем, с нетерпением ждем старта. Надеюсь, мы покажем свою силу.



С Англией жду очень сложного матча, это начала турнира. Но мы готовы с сражению, мы много работали и хорошо подготовились», — цитирует Модрича пресс-служба УЕФА.

Матч первого тура групповой стадии Евро-2020 Англия — Хорватия состоится в воскресенье, 13 июня. Начало — в 16.00 (мск). Англичане и хорваты попали в одну группу к Шотландии и Чехии.