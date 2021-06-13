Модрич ждет сложного матча Хорватии против Англии
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, чего ждет от матча группового этапа Евро-2020 с Англией.
«Хорошо себя чувствую. Помимо чести, это еще долг. Это крупный турнир, от нас многого ждут на родине. Мы тоже многого от себя ожидаем, с нетерпением ждем старта. Надеюсь, мы покажем свою силу.
С Англией жду очень сложного матча, это начала турнира. Но мы готовы с сражению, мы много работали и хорошо подготовились», — цитирует Модрича пресс-служба УЕФА.
Матч первого тура групповой стадии Евро-2020 Англия — Хорватия состоится в воскресенье, 13 июня. Начало — в 16.00 (мск). Англичане и хорваты попали в одну группу к Шотландии и Чехии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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