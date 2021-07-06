Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Бонуччи о падении Иммобиле в штрафной в матче с Бельгией: «Наш гол заставил его забыть о боли»

13:43
Теги:

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался об инциденте с участием форварда итальянцев Чиро Иммобиле в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1).

«Иногда такое случается на поле. Чиро ударили, он упал. Радость от гола в таких матчах такова, что наш мяч заставил его забыть о боли. Мы посмеялись над этим на поле, немного пошутили над Чиро, но на этом все закончилось», — приводит Goal слова Кьеллини.

На 31-й минуте матча Бельгия — Италия Иммобиле упал в штрафной бельгийцев во время голевой атаки своей команды. После забитого мяча форвард резко поднялся на ноги и побежал праздновать гол с партнерами.

Сегодня, 6 июля состоится полуфинальный матч Евро-2020 Италия — Испания. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/bonucci-on-immobiles-dive-the-joy-and-emotion-of-the-goal-was-so-/5bs65tmzyicw1pqod6vv70vnn

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Италия — Испания: прогноз Дмитрия Черышева на матч Евро-2020
«Потеря для всей латвийской нации». Месяц назад он остановил Канаду, а вчера стал жертвой ужасной трагедии
Легендарный боец проиграл Федору, его дочери выбежали на ринг и зарыдали. Что стало с этими девочками?
Первый гол Романова в плей-офф помог «Монреалю» обыграть «Тампу» и одержать первую победу в финале Кубка Стэнли
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля