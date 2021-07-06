Бонуччи о падении Иммобиле в штрафной в матче с Бельгией: «Наш гол заставил его забыть о боли»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался об инциденте с участием форварда итальянцев Чиро Иммобиле в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1).

«Иногда такое случается на поле. Чиро ударили, он упал. Радость от гола в таких матчах такова, что наш мяч заставил его забыть о боли. Мы посмеялись над этим на поле, немного пошутили над Чиро, но на этом все закончилось», — приводит Goal слова Кьеллини.

На 31-й минуте матча Бельгия — Италия Иммобиле упал в штрафной бельгийцев во время голевой атаки своей команды. После забитого мяча форвард резко поднялся на ноги и побежал праздновать гол с партнерами.

Сегодня, 6 июля состоится полуфинальный матч Евро-2020 Италия — Испания. Начало — в 22.00 (мск).