Главный тренер сборной Чехии прокомментировал поражение от Англии
01:33
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы подвел итог матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы против Англии (0:1).
«Когда Сака и Стерлинг выбегали с мячом, их очень трудно было остановить. В момент гола мы вообще не сдерживали Стерлинга. Ожидали давления на свои ворота с самого начала встречи — так в итоге и получилось. Сборная Англии стремилась быстро открыть счет и сумела забить», — цитирует тренера сайт УЕФА.
Обе сборные обеспечили себе попадание в плей-офф турнира до матча. В итоге, Англия заняла первое место в группе, а Чехия — третье.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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