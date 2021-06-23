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Стив Кларк объяснил причины поражения Шотландии в матче с Хорватией

01:32
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение в матче с Хорватией (1:3) на Евро-2020.

«Я расстроен из-за игроков, - цитирует Кларка официальный сайт УЕФА 23 июня. - Мы долго не могли квалифицироваться ни на один турнир, а теперь у нас есть группа сильных игроков, которая это сделала. В ходе группового турнира было много хорошего, но в итоге мы не смогли набрать нужные очки.

Сегодня мы встречались с командой, у которой есть опыт игры на таких турнирах и которая понимает, как проводить третий матч в группе, а у нас такого опыта и таких знаний нет. Поэтому для нас турнир закончен, а Хорватия идет дальше.

Думаю, если говорить о подготовке к турниру - мы не заработали очков в первой игре, в результате мы отправились на "Уэмбли" и потратили много сил, как физических, так и душевных, чтобы подарить себе шанс. Может быть, из-за этого нас и не хватило на третий матч. Это то, чему мы должны научиться к следующему турниру. Обещаю, что он будет раньше, чем через 23 года».

Шотландия с одним очком заняла последнее место в группе D и покинула турнир. У хорватов четыре очка, они заняли второе место и вышли в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024472--croatia-vs-scotland/

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