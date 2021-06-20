Тренер сборной Дании: «Готовы к России, будет жесткая борьба»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлльман в преддверии заключительного матча группового турнира Евро-2020 против России отметил, что ожидает жесткой борьбы.

«Это как если бы чемпионат Европы начинался сейчас. Впереди игра на выживание. Если выиграем, продолжим борьбу. С нетерпением ждем этой встречи. Мы готовы к России. Это хорошая команда, когда она играет в свой лучший футбол. Мы очень уважаем Россию. Будет жесткая борьба. Нам нужна поддержка, которая была в прошлом матче», — приводит слова Юлльмана bt.dk.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Сборная России на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.