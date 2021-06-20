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Тренер сборной Дании: «Готовы к России, будет жесткая борьба»

15:07
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юлльман в преддверии заключительного матча группового турнира Евро-2020 против России отметил, что ожидает жесткой борьбы.

«Это как если бы чемпионат Европы начинался сейчас. Впереди игра на выживание. Если выиграем, продолжим борьбу. С нетерпением ждем этой встречи. Мы готовы к России. Это хорошая команда, когда она играет в свой лучший футбол. Мы очень уважаем Россию. Будет жесткая борьба. Нам нужна поддержка, которая была в прошлом матче», — приводит слова Юлльмана bt.dk.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Сборная России на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи


  • Gfdtk Gfdtk

    хе а вы ув. думали вам 3 очка за название падарят. еще поглядим чем все закончится.

    20.06.2021