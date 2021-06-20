Турция может стать худшей командой в истории Евро

Сборная Турции в двух первых матчах Евро-2020 проиграла итальянцам (0:3) и швейцарцам (0:2). Сегодня команда Шенола Гюнеша может стать 12-й сборной, потерпевшей три поражения в групповом турнире чемпионата Европы, и четвертой, которой не удалось ни разу отличиться.

Без голов ранее обходились турки в 1996-м, датчане в 2000-м и украинцы в 2016-м, а с худшей разностью (-8) завершали турнир югославы (1984), датчане (2000), болгары (2004) и ирландцы (2012).

Команды, которые проиграли все три матча Евро