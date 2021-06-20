Турция может стать худшей командой в истории Евро
Сборная Турции в двух первых матчах Евро-2020 проиграла итальянцам (0:3) и швейцарцам (0:2). Сегодня команда Шенола Гюнеша может стать 12-й сборной, потерпевшей три поражения в групповом турнире чемпионата Европы, и четвертой, которой не удалось ни разу отличиться.
Без голов ранее обходились турки в 1996-м, датчане в 2000-м и украинцы в 2016-м, а с худшей разностью (-8) завершали турнир югославы (1984), датчане (2000), болгары (2004) и ирландцы (2012).
Команды, которые проиграли все три матча Евро
|
Год
|
Сборная
|
Соперники
|
Мячи
|
1984
|
Югославия
|
Бельгия — 0:2, Дания — 0:5, Франция — 2:3
|
2-10
|
1988
|
Англия
|
Ирландия — 0:1, Голландия — 1:3, СССР — 1:3
|
2-7
|
1988
|
Дания
|
Испания — 2:3, ФРГ — 0:2, Италия — 0:2
|
2-7
|
1996
|
Турция
|
Хорватия — 0:1, Португалия — 0:1, Дания — 0:3
|
0-5
|
1996
|
Румыния
|
Франция — 0:1, Болгария — 0:1, Испания — 1:2
|
1-4
|
2000
|
Дания
|
Франция — 0:3, Голландия — 0:3, Чехия — 0:2
|
0-8
|
2004
|
Болгария
|
Швеция — 0:5, Дания — 0:2, Италия — 1:2
|
1-9
|
2008
|
Греция
|
Швеция — 0:2, Россия — 0:1, Испания — 1:2
|
1-5
|
2012
|
Ирландия
|
Хорватия — 1:3, Испания — 0:4, Италия — 0:2
|
1-9
|
2012
|
Голландия
|
Дания — 0:1, Германия — 1:2, Португалия — 1:2
|
2-5
|
2016
|
Украина
|
Германия — 0:2, Сев.Ирландия — 0:2, Польша — 0:1
|
0-5
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