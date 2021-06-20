Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Турция может стать худшей командой в истории Евро

14:35
Игроки сборной Турции. Фото Reuters
Игроки сборной Турции. Фото Reuters
Теги:

Сборная Турции в двух первых матчах Евро-2020 проиграла итальянцам (0:3) и швейцарцам (0:2). Сегодня команда Шенола Гюнеша может стать 12-й сборной, потерпевшей три поражения в групповом турнире чемпионата Европы, и четвертой, которой не удалось ни разу отличиться.

Без голов ранее обходились турки в 1996-м, датчане в 2000-м и украинцы в 2016-м, а с худшей разностью (-8) завершали турнир югославы (1984), датчане (2000), болгары (2004) и ирландцы (2012).

Команды, которые проиграли все три матча Евро

Год

Сборная

Соперники

Мячи

1984

Югославия

Бельгия — 0:2, Дания — 0:5, Франция — 2:3

2-10

1988

Англия

Ирландия — 0:1, Голландия — 1:3, СССР — 1:3

2-7

1988

Дания

Испания — 2:3, ФРГ — 0:2, Италия — 0:2

2-7

1996

Турция

Хорватия — 0:1, Португалия — 0:1, Дания — 0:3

0-5

1996

Румыния

Франция — 0:1, Болгария — 0:1, Испания — 1:2

1-4

2000

Дания

Франция — 0:3, Голландия — 0:3, Чехия — 0:2

0-8

2004

Болгария

Швеция — 0:5, Дания — 0:2, Италия — 1:2

1-9

2008

Греция

Швеция — 0:2, Россия — 0:1, Испания — 1:2

1-5

2012

Ирландия

Хорватия — 1:3, Испания — 0:4, Италия — 0:2

1-9

2012

Голландия

Дания — 0:1, Германия — 1:2, Португалия — 1:2

2-5

2016

Украина

Германия — 0:2, Сев.Ирландия — 0:2, Польша — 0:1

0-5
Швейцария — Турция

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Очередная сенсация Евро: Венгрия устояла против Франции
Мбаппе обиделся на Жиру накануне старта Евро-2020
«В Дании все решит то, как будем бежать и бороться. Индивидуально соперники намного сильнее». Большое интервью Юрия Семина
Германия обыграла Португалию благодаря двум автоголам на Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи