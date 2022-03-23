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Сегодня, 15:33

Гендиректор «Рубина» Сайманов подтвердил, что РФС подает заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032

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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о подаче заявки на проведение чемпионата Европы 2028 и 2032 годов.

«Действительно подаем заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032. Почему нет? Мы открыты и готовы. Не должны же сами себя закрывать для ФИФА и УЕФА. Проводили много соревнований на высоком уровне. Времени много еще. Вполне допускаю, что ситуация изменится», — заявил Сайманов.

Ранее вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявил, что Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Александра Ланцетова

Футбол
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
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